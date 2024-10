Werenoi de retour avec son nouveau projet "Pyramide 2"

Clairement un des rappeurs français de l'année 2024 !

Werenoi béni en 2024

On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé entre le début de sa carrière, en 2021 et 2022, et cette année 2024, mais on peut dire que le changement est radical ! D'illustre inconnu, Werenoi est rapidement passé au statut de rookie, puis, encore plus rapidement, à celui de rappeur confirmé et enfin, de star du rap français. Car il fait désormais partie des plus gros vendeurs, et cette année, il se classe encore juste derrière PLK et Jul par exemple. Il pourrait d'ailleurs encore gagner une place car il vient de dévoiler un tout nouveau projet ce vendredi 18 octobre : "Pyramide 2".

Retour gagnant pour Werenoi

Un projet qui est donc la suite du premier volume, sorti en février, on dirait donc que Werenoi compte bien rester sur le rythme de 2 projets par an qu'il avait adopté dès 2023, avec succès. L'avenir dira si la recette est toujours bonne en 2024, mais ce qui est certain, c'est qu'on voit déjà deux morceaux dans la tracklist qui s'annoncent déjà comme de gros succès : le morceau "La famine" en feat avec Gazo, et "En pétard", une collab avec PLK, deux autres gros monstres de l'industrie rap FR en ce moment.

Au total, ce sont 14 nouveaux titres qui viennent s'ajouter aux 16 morceaux du premier opus "Pyramide", sorti en février. Le rappeur devrait sans trop de problèmes se créer un chemin jusqu'à la première place des classements des ventes dès ce week-end, puisque la concurrence n'est pas très active ce vendredi, si on met à part RK, de retour lui aussi avec un album. En tout cas, on souhaite à Werenoi autant de réussite dans sa musique que dans les jeux à gratter !