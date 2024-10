Rim'K : L'anecdote folle d'un fan qui s'incruste lors d'une cérémonie !

L'homme s'était assis à côté du rappeur lors des victoires de la musique !

Rim'K évoque ses débuts avec 113

Rim'K n'a plus rien à prouver dans le rap game. Lui qui viens de se confier sur son récent duo avec Ademo de PNL, et a participé à la cérémonie d'ouverture des derniers Jeux Olympiques à Paris. Ce n'est pas tout, puisque son groupe 113 va remettre son album culte "LesPrinces de la ville" sur les plateformes tout en évoquant une possible tournée avec le groupe en 2025. Invité sur le plateau de Clique avec Mouloud Achour, le rappeur s'est confié sur les débuts avec AP et Mokobé. Ces derniers reviennent notamment sur un passage radio du groupe ou l'animateur de l'émission était présent :

"On débordait d’énergie, tu sais bien. Quand tu nous as connu, on était prêt à refaire six fois l’émission, on voulait absolument repartir avec. Pour nous, c’était le plus important que de passer à la radio. C’était de repartir avec ce qu’on venait de faire. Et même surtout qu’à l’époque pour s’enregistrer, pour nous c’était pas facile."

« Il nous a eus », l'incroyable anecdote de Rim'K avec un fan

Rim'K et Mouloud Achour sont également revenus sur une séquence qui avait fait le tour des plateaux télé, lors des Victoires de la Musique où un fan qui ressemblait étrangement au chanteur s'est incrusté pour participer aux festivités :

"Put*in l’enf*iré, il me ressemble. L’enf*iré c’est comme ça qu’il nous a eu. Mais le pire c’est que, il est resté avec nous toute la cérémonie. Il était assis à côté de moi, on est partis après il a dit : 'On va où après ? '. J’ai dit 'c’est qui ce type ? '"

A la fin de l'interview, le rappeur de 46 ans a conclu ce retour dans le passé en évoquant un succès du peuple :