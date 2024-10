Fianso confirme la fin de sa carrière de rappeur

Désormais, il va se concentrer sur la production et le cinéma.

Merci Fianso pour les travaux

Dans le rap, il y a un paquet d'artistes qui ont vendu énormément de disques. Avec l'avènement du streaming, on assiste même à l'émergence de mecs qui passent re rien du tout à double disque de platine en l'espace de quelques mois. Mais des artistes qui ont vraiment marqué le game et écrit un morceau d'histoire du rap français, ça, il y en a beaucoup moins. Qu'on l'aime ou non, Fianso fait partie de ce petit groupe de rappeurs. Avec son tour de France des quartiers pour "#JeSuisPasséChezSo", son énergie, et sa persévérance, et surtout, avec son talent et son énergie, on peut affirmer qu'on se souviendra encore longtemps des faits d'armes de Fianso. Mais tout ça, c'est terminé : le rappeur ne fera plus d'albums.

Une page qui se ferme

Pas de quoi pleurer non plus, puisque ça fait un bout de temps que Fianso s'est mis en retrait du rap game. Il y a quelques semaines, il déclarait même en story qu'il voulait qu'on le "laisse partir avec ses médailles et ses trophées". Dans une interview accordée au Parisien, il est allé un peu plus loin dans ses propos :

J'arrête de faire des albums. Des concerts, j'en ferai encore. Je monterai peut-être une petite tournée pour dire au revoir... Mais ma meilleure manière de m'exprimer en termes artistiques, aujourd'hui, c'est d'être acteur et de servir des récits. J'ai le luxe de partir sur des victoires et pas dans une carrière descendante. Il y a deux ou trois générations de rappeurs qui sont arrivés depuis que j'ai commencé : à eux de faire leur truc !

Fianso en a également profité pour livrer son analyse sur l'état de l'industrie du rap français, et selon lui :

Les carrières de vingt ans n'existent plus [...] L'offre a dépassé la demande. Il y a 70 titres qui sortent tous les vendredis, 200 albums tous les mois. Moi, je viens d'un rap très dur et je n'ai pas envie de mentir aux gosses : je ne vais pas leur faire croire qu'aujourd'hui encore je vis ce qu'ils vivent. C'est une question d’honnêteté.

Plus d'albums pour notre Sofiane Zermani national, donc, qu'on avait reçu à plusieurs reprises chez Générations avec grand plaisir, pour parler, ou pour rapper. On le reverra quand même de temps en temps pour des couplets, car on sait qu'il a le micro qui le démange parfois. On lui souhaite bonne chance pour sa carrière d'acteur, lui qui est en ce moment à l'affiche avec "Barbès, Little Algérie".