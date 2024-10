Kendrick Lamar : bientôt son nouvel album

Il était temps !

Kendrick Lamar rappeur de l'année 2024 ?

La concurrence est tellement dans un sale état au niveau du rap US, que Kendrick Lamar pourrait bien finir rappeur de l'année sans avoir sorti un seul projet. A vrai dire, à part son clash avec Drake, on jurerait qu'il ne s'est quasiment rien passé cette année en Amérique (même si c'est faux, évidemment, on a eu droit à du très lourd du côté de Chicago notamment). Autant vous dire qu'on reste un peu sur notre faim, mais ça tombe bien : le nouvel album de Kendrick Lamar pourrait bien arriver très prochainement, deux ans après "Mr. Morale & The Big Steppers".

Un retour attendu

C'est SZA, toujours signée chez Top Dawg Entertainment et grande pote de Kendrick Lamar, qui a lâché l'information sur ses réseaux sociaux. Ou plutôt, elle a reconfirmé l'info, qui a dans un premier temps été dévoilée par le producteur Devon Malik avec un tweet dans lequel il déclare : "mon humeur car le nouvel album de K Dot est en chemin". On se dirige donc apparemment à grands pas vers l'arrivée de ce nouvel album qui, on l'espère, sortira avant le show du Super Bowl à la Nouvelle-Orléans, puisque c'est Kendrick qui a été choisi pour performer à la mi-temps.

On espère surtout que cet album sera meilleur que le précédent, qui n'est absolument pas resté dans les mémoires et ne contient quasiment aucun hit ni aucun banger (même si niveau écriture, Kendrick Lamar reste très au-dessus de la mêlée). Après l'incroyable carton réalisé par "DAMN", on peut dire qu'on a été un peu déçus par la direction prise musicalement et on espère que le prochain album de Kendrick ressemblera un peu plus à "Not Like Us" qu'à "N95" qui manquait un peu d'énergie. Mais ce qui est certain, c'est que cet album, s'il sort avant la fin 2024, sera en compétition pour être l'album de l'année !