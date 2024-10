Rim'k évoque son duo avec Ademo de PNL

"Je trouvais qu'il se démerdait bien"

Rim'K, vétéran du rap, et Ademo, membre du célèbre duo PNL, ont déjà collaboré ! Ce feat, longtemps resté dans l'ombre, témoigne de l'évolution des connexions inattendues qui peuvent se former entre artistes de différentes générations...

Rim'K, figure incontournable du rap français depuis les années 2000, membre fondateur du groupe 113 et du collectif Mafia K'1 Fry, a marqué l'histoire du genre avec des albums comme "Les Princes de la Ville". Sa carrière solo, tout aussi prolifique, l'a vu collaborer avec de nombreux artistes.

Une rencontre inattendue s'est produite entre Rim'K et Ademo, bien avant que ce dernier ne connaisse le succès phénoménal avec PNL. Rim'K raconte dans l’émission de Naskid sur Youtube : "Il était venu me faire écouter des prods et des morceaux à lui. Je trouvais qu'il se démerdait bien et je lui ai fait un refrain.Mais c'est ça l'ésprit de quartier, c'est le partage."

« 𝙄𝙡 𝙚́𝙩𝙖𝙞𝙩 𝙫𝙚𝙣𝙪 𝙢𝙚 𝙛𝙖𝙞𝙧𝙚 𝙚́𝙘𝙤𝙪𝙩𝙚𝙧 𝙙𝙚𝙨 𝙥𝙧𝙤𝙙𝙨 𝙚𝙩 𝙙𝙚𝙨 𝙢𝙤𝙧𝙘𝙚𝙖𝙪𝙭 𝙖̀ 𝙡𝙪𝙞.

Cette collaboration s'est concrétisée en 2008 avec le morceau "Bienvenue", extrait de la première mixtape d'Ademo intitulée "Le son des Halls".

À l'époque, Ademo était un artiste émergent, loin du statut iconique qu'il allait acquérir avec PNL. Rim'K, déjà établi dans l'industrie, n'a pas hésité à partager son expérience et son studio avec le jeune rappeur.