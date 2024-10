J.Cole explique pourquoi il s'est retiré du clash avec Kendrick Lamar

Il en profite pour manifester son soutien à Drake.

J. Cole en retrait du rap game US

Malgré le fait qu'il soit un rappeur assez connu depuis les années 2010, pendant lesquelles il était signé chez Roc Nation, J. Cole n'a jamais vraiment fait partie du rap game, dans le sens où il ne faisait de compétition avec personne et se contentait de proposer de la musique qui lui ressemble : intelligente, et "gentille". Visiblement trop gentille pour assumer un vrai clash contre Kendrick Lamar, par lequel il s'était pourtant fait allumer aux côtés de Drake, pour avoir osé parler de "Big 3" alors que selon K.Dot, il n'y a qu'un roi, et c'est lui. Cole avait d'ailleurs sorti un diss track pas trop mauvais pour répondre à Kendrick, avant de le retirer et de s'excuser. Plusieurs mois après les faits, J. Cole vient de sortir un nouveau morceau, dans lequel il revient justement sur ce clash, en expliquant pourquoi il s'était retiré.

Plus mature que Kendrick et Drake, ou juste moins bon ?

Le morceau s'appelle "Port Antonio" et il est selon certains médias US extrait de l'album à venir de J. Cole, attendu depuis si longtemps : "Fall Off", dont on ne sait toujours rien à part le titre. Dans le morceau, Cole revient sur le clash dans lequel il était impliqué avec Kendrick Lamar, en essayant de prendre un peu de hauteur sur tout ça :

J'ai débranché la prise parce que j'ai vu ce qui allait se passer, ils voulaient du sang, des clics pour faire grossir leurs poches. Ils ont vu le feu dans ma plume, ils croient que je voulais éviter la fumée, je n'aurais pas perdu une bataille mec, j'aurais perdu un frère. Et tout ça pour quoi ? Juste pour être validé par des étrangers qui n'ont aucune idée de ce que je vise depuis mes 14 ans, Jermaine n'est pas un roi si ça veut dire que je dois creuser dans la merde et payer des bots pour influencer les réseaux sociaux.

Il a également tenu à envoyer de la force à Drake en disant qu'il était toujours son pote : "Hey Drake, tu seras toujours mon gars, je n'ai pas honte de dire que tu as fait énormément de choses pour moi, nique toutes ces histoires, toout ce qui importe c'est ce que tu as dans ton stylo magique". On peut dire qu'au moins, J. Cole n'a pas eu peur d'aborder le sujet qui fâche, même si certains diront encore probablement qu'il s'est tout simplement retiré du clash parce qu'il avait peur de l'éventuelle surenchère avec Kendrick, dont il serait sûrement sorti perdant.