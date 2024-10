Kendrick Lamar : "Humble" dépasse le milliard de vues !

L'effet du clash avec Drake ?

Kendrick Lamar, rappeur de l'année 2024 ?

Même si vous n'aimez pas trop les clashs et que vous trouvez que ça n'a pas grand chose de productif, on est forcés de reconnaître que Kendrick Lamar a fait fort en 2024, avec tout le matraquage autour de "Not Like Us". Un morceau qui n'est, à vrai dire, même pas exceptionnel, il n'est même pas dans le top 10 des diss tracks de l'histoire du Rap US. Si Drake n'en était pas la cible, on aurait finalement très peu entendu parler de ce clash. Mais la concurrence est tellement à la ramasse ces temps-ci, que K.Dot a finalement réussi à s'imposer comme l'homme de l'année 2024 dans le rap game. Et si on n'a parlé de lui que pour son clash (et pour le fait qu'il a volé un show du Super Bowl à Lil Wayne, même si ça n'est pas de sa faute), un autre de ses morceaux continue de cartonner comme jamais.

"Humble" devient milliardaire sur Youtube

Ce morceau, c'est "Humble", le premier single dévoilé de l'album "DAMN" de Kendrick Lamar, sorti en 2017. Un album qui n'est peut-être même pas le plus gros chef d’œuvre de K.Dot (pour nous, c'est clairement "Good Kid, M.A.A.D City"), mais qui est clairement son plus gros succès commercial, et "Humble" y est pour quelque chose, avec son clip rapidement devenu viral. Tellement viral qu'il a fini par dépasser le stade du milliard de vues sur Youtbe, une performance incroyable pour un rappeur comme Kendrick, plus connu pour ses textes que pour ses visuels.

Le nombre de titres de rap qui ont atteint ce seuil mythique du milliard de vues se compte quasiment sur les doigts d'une main. De tête, on se souvient par exemple de "God's Plan" de Drake, de "See You Again" de Wiz Khalifa pour "Fast and Furious", de "Rap God" d'Eminem (mais aussi "Not Afraid" ou "Love The Way You Lie"). Bref, des morceaux bien commerciaux, rien à voir avec le titre de Kendrick Lamar qui est très orienté rap et pas pop du tout.

On salue donc la perf de Kendrick qui est vraiment folle, même si on sait que si ses vues ont beaucoup augmenté cette année, c'est en grande partie grâce à son clash plutôt moyen avec Drake. Mais après tout, tous les moyens sont bons pour faire sa promo ! On l'attend au tournant pour le concert du Super Bowl, désormais, en espérant qu'il soit incroyable !