113 : "Les Princes de la ville" bientôt de retour en streaming

La Mafia K1 Fry est définitivement légendaire et immortelle.

Tu peux pas test avec la Mafia K1 Fry

On aurait pas cru ça possible en 2024, tant la nouvelle génération semble chercher à s'éloigner de tout l'héritage des anciens rappeurs. Mais l'univers Mafia K1 Fry est en plein buzz cette année, entre la sortie du documentaire sur le parcours de DJ Mehdi qui fait un carton (malgré quelques controverses des gens concernés), Rim'K qui rappe pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, les 20 ans de l'album classique de Rohff, "La Fierté des Nôtres". On peut dire que le 94 est à l'honneur, et ça, c'est forcément une bonne nouvelle pour le Rap FR ! A côté de tout ça, on a encore une meilleure nouvelle pour les amateurs de rap du 94 : l'album le plus culte de l'histoire du 113 devrait bientôt faire son retour sur les plateformes de streaming.

"Les Princes de la ville" : la promesse de Rim'K

C'est Rim'k qui avait commencé à en parler il y a déjà plusieurs mois : l'album "Les Princes de la ville", sorti en 1999 et produit principalement par l'excellent DJ Mehdi, devrait prochainement faire son retour sur les plateformes de streaming, dont il est absent pour le moment. L'album avait notamment été retiré de la vente et du streaming à cause de samples non payés de Curtis Mayfield ou de Marvin Gaye, mais ça ne l'avait pas empêché de s'écouler à 500 000 exemplaires avant son retrait.

Lors d'une interview accordée par Rim'K au Parisien, le rappeur a déclaré que si tout se passe bien, l'album ressortira avant la fin de l'année. Le rappeur travaille depuis des mois à racheter les bandes d'enregisterement de l'album : "Maintenant, mes avocats sont en train de régler les questions de droits dont je parlais. On y est presque. J’espère que l’album pourra ressortir d’ici la fin de l’année".

Mais ça n'est pas tout : le groupe 113 pourrait bien être de retour lui aussi et se reformer de manière officielle, au moins le temps de plusieurs concerts : "Il y a des chances qu’on puisse le faire. On a des demandes, de belles propositions de concerts, de film, aussi, pour raconter l’histoire du 113. (...) Mais pour cela, il faut vraiment que 'Les Princes de la ville' puisse ressortir. Pour nous, c’est le point de départ à tout le reste", explique Rim'K.

Une double bonne nouvelle pour les fanatiques de la Mafia K1 Fry et du 94 !