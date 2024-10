La Fouine annonce son retour avec "Capitale du Crime 6" !

La Fouine refait surface avec un nouveau single avec Leto.

La Fouine fait son grand retour sur la scène rap française avec l'annonce de son prochain projet, "Capitale du Crime 6".

Après plusieurs années loin des projecteurs, La Fouine refait surface avec un nouveau single intitulé "Gangsta et Célèbre". Ce morceau, en feat avec Leto, annonce la couleur de son prochain album et promet de marquer les esprits. La rencontre entre La Fouine et Leto symbolise un pont entre deux générations du rap français. D'un côté, La Fouine, vétéran de la scène avec plus de deux décennies de carrière, et de l'autre, Leto, représentant de la nouvelle vague du rap français. Le clip officiel a rapidement fait le buzz sur YouTube.