SDM bientôt acteur ? "Je suis un grand cinéphile"

SDM est actuellement partout en ce moment ! En pleine promotion pour la sortie de son nouvel album "ALVALM" qui fait l'unanimité auprès des fans, tout en taclant des personnalités tels que Cyril Hanouna, Matthieu Delormeau ou encore Eric Zemmour, l'interprète de "Bolide Allemand" s'est confié dans une interview à Quotidien sur comment la musique l'a sauvé d'une période compliquée, notamment lors de la perte de sa grand-mère :

"Parce qu’on va dire que le moment, on va dire, où je perds ma grand-mère et je vais l’enterrer au pays, j’ai pris conscience, on va dire qu’il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Le seul truc où j’étais bon, c’était la musique. Ca veut dire que je me suis dis : « Dès que je rentre du bled, j’y vais à fond » et voilà un an après ça l’a fait direct. Merci mamie."