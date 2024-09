Diddy veut absolument aller jusqu'au procès selon son avocat

P.Diddy croit fermement qu'il va réussir à prouver son innocence devant le tribunal.

Le plus gros scandale judiciaire de l'histoire du rap US ?

Cela fait plusieurs semaines que tous les yeux sont rivés vers New-York et en particulier vers le tribunal et la prison fédérale, dans laquelle P.Diddy est actuellement détenu en attendant le début de son procès pour agression sexuelle, trafic d'êtres humains et racket. En gros, Diddy est accusé d'avoir organisé des fêtes avec des prostituées (parfois très jeunes) pendant lesquelles les participants étaient parfois drogués et incités à avoir des relations sexuelles, le tout, en étant filmés à leur insu, probablement dans le but de les faire chanter par la suite. Alors que les faits sont accablants et que les preuves semblent indiquer qu'il est bien coupable, il a d'ailleurs été placé en surveillance anti-suicide par le personnel pénitencier de la prison de Brooklyn où il est enfermé. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, le mogul ne veut absolument pas éviter un procès, il est même persuadé qu'il réussira à prouver son innocence.

Diddy continue de clamer son innocence

On ne sait pas s'il s'agit du coup de bluff du siècle ou si le chef du label Bad Boy Records est devenu complètement fou. En tout cas, selon les médias US, en particulier TMZ, son avocat Marc Agnifilio a rejeté l'hypothèse d'une négociation pour éviter d'aller au procès.

Ce n'est pas à moi d'en décider. C'est à Mr. Combs. Je ne vois pas comment ça arriverait... parce qu'il croit qu'il est innocent. Il pense qu'il est innocent et pas seulement : il croit qu'il doit se lever et se battre, pas seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille et pour tout les gens qui ont été ciblés par le gouvernement fédéral. Mr. Combs pense, d'une part, qu'il est innocent, et c'est pourquoi il ne plaidera pas coupable. D'autre part, il prévoit d'être honnête à propos de cette affaire car c'est comme ça qu'il souhaite apparaître aux yeux de tous ceux qui l'ont aimé toute sa vie. Et je pense qu'il se sent obligé d'être honnête vis à vis du public également. Il s'y sent obligé vis à vis des gens, de leur dire : ''vous savez quoi ? Peut-être que je peux casser la machine. Peut-être que je peux montrer au monde qu'un homme noir peut gagner devant une cour fédérale''. Je pense qu'il pourrait bien être la première personne capable d'accomplir cet exploit.

Franchement, la plaidoirie dans les médias est exemplaire pour le moment, avec la petite référence au racisme à la fin de la prise de parole, on aurait presque envie d'y croire... Mais on sait très bien que tout va voler en éclats devant la cour de justice, une fois que les témoignages auront été entendus. Et on a du mal à croire qu'il va trouver le moyen de justifier le fait de filmer des gens à leur insu pendant des relations sexuelles... En tout cas, on peut dire que l'avocat est excellent pour le moment,c 'est un sans faute.