Les Psy 4 de la rime sont de retour ?

C'est Soprano lui-même qui vient d'émettre un possible retour sur les réseaux sociaux...

Le retour du groupe en préparation ?

C'est la rumeur du moment ! Sur son compte X, Soprano a publié un calendrier de ses prochaines tournées et projet pour les 6 prochaines années, alors que de nombreuses infos sont mentionnées, on remarque que 12 novembre 2027 est mentionné "PSY4" dans la catégorie projets/albums. Donc on pourrait s'attendre à un nouvel album du groupe pour ... 2027.

« Faire un concert sur le Champ de Mars pour mes 50 ans... chiche ? »



Saïd pic.twitter.com/gQvt43Zin7 — Soprano (@Sopranopsy4) September 19, 2024

Alors un retour est-il possible ? En tout cas cela commence à se concrétiser. En effet, début septembre, on a pu apercevoir sur les réseaux sociaux Soprano, Alonzo et Vincenzo ensemble en plein tournage d'un clip.

Néanmoins, il faut peut-être prendre les infos avec des pincettes et attendre une officialisation. En effet, en juin dernier l'interprète d'"A la bien", s'est exprimé sur un possible retour de la PSY4 mais seulement pour des tournées et non pour un projet, étant donné que le groupe ne sera plus jamais le même depuis la mort de Sya Styles.

Remonter sur scène c'est envisageable on est des frères pour la vie mais de la nouveauté sans Sya c'est compliqué... https://t.co/9ZBChhG38T — Soprano (@Sopranopsy4) June 12, 2024

Une retraite en 2030

Si tout n'est pas encore officiel pour le groupe où le doute est encore permis, Soprano a aussi parler de ses projets solo. Alors qu'il va enchaîner 3 tournées et 10 albums dont un en commun avec un artiste mystère, le rappeur marseillais prévoit de tirer sa révérence dans le monde de la musique en 2030, il aura alors 51 ans. On espère qu'un retour du groupe sera concrétisé avant sa fin de carrière.