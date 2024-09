Les albums français les plus streamés sur Spotify en 2024

Le rap français continue de dominer les charts en 2024.

Le rap français continue de dominer les charts en 2024, avec des artistes qui continuent de surprendre les fans. Cette année a vu une variété impressionnante de projets qui ont résonné auprès du public, reflétant la diversité de la scène hip-hop hexagonale.

En tête du classement, PLK s'impose avec son triple album "Chambre 140", totalisant un impressionnant 295 millions de streams.

Werenoi, figure du rap français à présent, se hisse à la deuxième place avec "Pyramide", cumulant 246 millions d'écoutes. Jul, phénomène du rap marseillais, complète le podium avec "Décennie", atteignant 144 millions de streams.

Booba, figure emblématique du rap français, prouve qu'il reste une force majeure avec "Ad Vitam Æternam", qui cumule 127 millions d'écoutes. Ce chiffre démontre que le Duc de Boulogne conserve son influence sur la scène rap.

La collaboration entre Koba LaD et Zola sur "Frères ennemis" a porté ses fruits, avec 116 millions de streams. Uzi, avec "Sur le chemin", et Shay, grâce à "Pourvu qu'il pleuve", ont également marqué l'année avec respectivement 111 et 107 millions d'écoutes.

Kerchak s'affirme comme une révélation avec "Saison 2", atteignant 85 millions de streams. Maes et SCH, artistes qui complètent le top 10, affichent des chiffres solides également.

Le succès de ces albums sur Spotify souligne l'importance croissante des plateformes de streaming dans la consommation musicale. Ces chiffres influencent non seulement la visibilité des artistes mais aussi leur impact culturel et commercial.