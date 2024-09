Beyoncé révèle pourquoi elle ne fait plus de clips

Les raisons avancées par la chanteuse sont très intéressantes.

Queen B en mode cowboy

On en a peut-être moins parlé dernièrement, mais Beyoncé reste une des artistes comptant le plus de succès sur l'année 2024. Si on en a moins parlé que les autres années, c'est parce que c'est avec un album de country qu'elle a doiminé les charts en 2024, et forcément, en tant que fans de rap et de soul, ça nous parle un peu moins. Un projet nommé "Cowboy Carter", sorti fin mars et pour lequel elle a trusté la première place des ventes un peu partout dans le monde lors de la sortie. Tout ça, malgré une sorte de "boycott" organisé par les médias américains country traditionnels, pas habitués à voir une femme noire venir dominer les classements dans ce style musical.

Par contre, on a noté une chose concernant ses derniers morceaux : la star n'a sorti aucun clip, pour aucun de ses morceaux country. Devant les interrogations des fans, Queen B a décidé de communiquer sur le sujet.

"Un visuel peut détourner l'attention"

Beyoncé a été interrogée par GQ sur ce sujet : pourquoi elle n'a sorti aucun clip pour ses derniers morceaux ? Des vidéos vont-elles finir par arriver prochainement? La réponse est non, et la star a dévoilé ses raisons qui l'ont poussée à agir de la sorte : "J'ai pensé qu'à une époque où tout ce que nous voyons est visuel, il était important que le monde puisse se concentrer sur la voix. La musique est si riche en histoire et en instrumentation. Il faut plusieurs mois pour la digérer, la rechercher et la comprendre [...] Parfois, un visuel peut détourner l'attention de la qualité de la voix et de la musique".

Elle développe ensuite en parlant de tout ce qu'elle a fait autour de "Renaissance", en disant qu'elle a fourni un travail colossal qui a aprfois été éclipsé par le côté "visuel". Désormais, elle affirme vouloir se concentrer sur la qualité :

Je suis ici pour changer ce vieux récit. Je suis ici pour me concentrer sur la qualité. (...) J'essaie de choisir l'intégrité plutôt que les raccourcis. J'ai appris que le vrai succès ne consiste pas à s'appuyer sur un nom ; il s'agit de créer quelque chose d'authentique, quelque chose qui puisse tenir le coup. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être révolutionnaire.

Avec ce genre de phrases, elle pourrait bien finir candidate aux élections ! En tout cas, on trouve les déclarations plutôt intéressantes, en espérant qu'elles feront réfléchir certains artistes.