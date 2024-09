ZEvents 2024 : Quand Big Flo reprend "Deux Frères" de PNL !

Une reprise qui a fait beaucoup rire les internautes sur les réseaux sociaux.

ZEvents 2024 un retour fraccasant !

Hier soir s'est cloturé l'édition 2024 du ZEvent où près de 40 streameurs se sont mobilisés tout le week-end pour un marathon streaming caritatif à Montpellier. Une mobilisation qui a eu un très gros succès car ils ont pu lever plus de 10 millions de profit pour "Le Secours populaire", "Cop1", "Les Bureaux du Cœur," "Solidarité Paysans" et "Chapitre 2" !

Un très beau score, d'autant plus que l'événement avait fait une pause pendant 1 an. Durant ces deux jours, de nombreux invités ont leur apparition dans les locaux à Montpellier pour apporter leur soutien à Domingo, Antoine Daniel, JL Tomy et les autres streamers du ZEvents. De Laura Felpin aux Frères Lebrun, tous ont redoublé d'effort pour permettre de récolter le plus d'argents aux associations. Mais s'il y en a bien un qui a retenu notre attention, c'est bien Big Flo.

Le montant de la cagnotte à la fin de ce #ZEVENT2024 s'élève donc à 10145881€ !



Un grand bravo et un grand merci à tous ceux qui nous ont aidé à lutter contre la précarité en France. 🙏 pic.twitter.com/00FFRYxCdf — ZEVENT (@ZEVENTFR) September 8, 2024

Big Flo s'invite à la fête en chantant PNL !

Eh oui ! S'il y a eu de nombreux temps fort dans cet événement, c'est bien un extrait du rappeur toulousain qui prépare une carrière en solo qui a fait rire les internautes. Alors invité du stream de JL Tomy qui faisait une session Karaoké, les deux protagonistes se mettent au défi de chanter "Deux Frères" de PNL, tout deux fans du groupe. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que les viewers ont bien rigolé, notamment pour le manque d'effet de voix sur le couplet de Big Flo.

Une très belle initiative qui a bien marqué l'internet Français durant ce week-end.