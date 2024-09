Rohff et Karim Benzema réconciliés : Booba les fustige !

Entre les deux, l'histoire n'a pas été de tout repos. Mais de ce qu'on a vu ces derniers jours, c'est que les deux ont l'air d'avoir laissé les conflits dans le passé. En effet, le rappeur franco-comorien a remarqué que le ballon d'Or 2022 regardait ses stories. Il a donc décidé d'envoyer un message cordial pour pouvoir entamé une réconciliation tout en évoquant l'évolution personnelle du footballeur :

L'artiste de 46 ans continue son hommage en parlant de sa relation passé avec Benzema tout en faisant référence à leur ancien son en collaboration :

"Tu as accompli des grandes choses par ton talent, ton sérieux et ton travail. Et ça m’étonne pas, bravo ! La vie t’a aussi montré que je n’avais pas tort, on se sait petit frère. Le temps ouvre les yeux, tu m’as pris pour model à tes début jusqu’à ton arrivée à Madrid. Maintenant, tu es un model pour tous les jeunes qui viennent d’en bas et d’en haut ! Tu es aussi le joueur préféré de mon petit dernier, qui à 12 ans. Il m’a dit « reparle lui papa » MDR t’as capté ? Il veut que je lui fasse la passe."