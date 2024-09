Jul annonce la sortie de "13'Organisé 2" avec 150 rappeurs

Le J va encore mettre un sacré bordel dans le rap game !

Jul et 13'Organisé : bientôt l'album

Après avoir terrorisé le rap game il y a quelques années, avec la sortie de "13'Organisé", le projet 100% marseillais qui réunissait la quasi-totalité de la scène rap marseillaise (à part Gambino, et on le regrette...), Jul s'apprête à remettre ça en 2024. On s'en doutait un peu, après la sortie cet été d'un single nommé "Bande Organisée 2", qui a plutôt bien fonctionné, même si on est pour le moment assez loin des chiffres de la première version. Mais cette fois, c'est officiel : le J et ses potes vont bien donner une suite au projet, avec l'arrivée de "13'Organisé 2" qui s'annonce imminente.

Plus de 150 rappeurs

C'est l'OVNI lui-même qui a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram, avec un teaser vidéo dans lequel il semble également dévoiler les nouveaux sponsors qui ont rejoint le projet. On retrouvera notamment les marques Jacquemus et Kaporal, ainsi que plein d'autres, qui ont visiblement tenu à apporter leur soutien aux marseillais. A côté de ça, on apprend également que l'album, qui s'appellera "13'Organisé 2", a déjà une date de sortie fixée : le 4 octobre prochain.

On apprend également qu'un pack maillot + CD est déjà disponible en précommande à partir d'aujourd'hui, sur le site "13organisé.com", ce qui explique la présence de marques associées au projet : pas de maillot sans sponsors ! Au niveau du contenu, on n'en sait pas beaucoup plus, à part que ce sont cette fois 150 artistes marseillais qui viendront poser sur l'album, ce qui fait vraiment beaucoup de monde. En comparaison, sur le premier opus, on ne retrouvait "seulement" qu'une cinquantaine d'artistes. On fait confiance à Jul pour que la DA du projet ne soit pas trop brouillon !