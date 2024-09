Booba et Gims en feat grâce à l'IA ! Le DUC valide !

Le son est en tendance sur les réseaux sociaux et s'est hissé dans le top iTunes !

Booba et Gims se retrouve dans "Le Navire"

Alors celle-là, on ne l'avait pas vue venir ! On le sait très bien, la relation entre Gims et Booba est plus tendue que jamais. Le DUC de Boulogne est actuellement sur les côtes de l'ancien membre de la Sexion d'Assaut avec des piques quotidiennes sur les réseaux sociaux. Alors qu'un espoir de feat entre les deux est au point mort, malgré une collaboration entre les deux artistes en 2012 intitulée "Longueur d'Avance", un certain compte "TT Authentique" a publié un extrait sur TikTok d'un son mixé grâce à l'IA. Et ça a été un véritable carton !

Le DUC valide et veut clipper le son !

Le son complet qui s'appelle "Le Navire" a été publié sur YouTube et a dépassé le million de vues en quelques jours ! Au point que Booba lui-même réagisse au buzz, voyant l'engouement des fans à travers ce morceau.