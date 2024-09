Werenoi gagne a un jeu de grattage et empoche 25 000 € !

Il n'y a plus de doute, avec cette somme il pourra se mettre à l'abri.

2024 la consécration

S'il y a bien un rappeur qui a bien profité de l'année 2024 pour s'installer dans le paysage rap français, c'est bien Werenoi. Son dernier album "Pyramide" sorti en février dernier est certifié disque de platine (100.000 ventes équivalents), tandis que son premier projet intitulé "Carré" a été certifié double platine (200.000 ventes équivalents) en janvier 2024. De plus, l'interprète de "Location" est également le 7e rappeur le plus écouté de Spotify en France devant un certain PLK.

Le jackpot pour Werenoi !

Si Werenoi s'est imposé dans le rap game, c'est dans un autre contexte que l'artiste de 30 ans s'est distingué. En effet, sur sa story Snapchat, le rappeur a partagé une photo le voyant gagner le jackpot sur un ticket "Astro". Une autre distinction à ajouter dans son palmarès.

Werenoi vient de remporter 25.000€ 😭 pic.twitter.com/mEj5kIX0UG — RAPMINUTE (@_RapMinute) September 2, 2024

Un véritable braquage

C'est donc le gain maximum, 25 000€ que l'interprète de "Maudit" a empoché pendant ses vacances à Cannes. Une somme qui viendra s'ajouter à son patrimoine déjà confortable, notamment par ses nombreux succès et certifications entre ses albums et singles. Avec tout ça l'artiste de Seine-Saint-Denis peut totalement se mettre à l'abri, eh oui des fois avec des jeux d'argents on peut avoir de la chance. Néanmoins, on vous conseille d'éviter d'abuser des jeux d'argent qui ne sont pas une garantie de gains.