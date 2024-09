Booba remet en place Cyril Hanouna : C'est singlant !

Le DUC de Boulogne a réagi à l'attaque de l'animateur sur l'ARCOM.

Amis à ennemis il n'y a qu'un pas...

Booba est sur tous les fronts. Après avoir accusé de plagiat Gims et Dadju, proposé un défi à son ancien protégé Damso, le voilà qui s'attaque à l'animateur phare de TPMP, Cyril Hanouna. Autrefois amis, la relation n'est plus au beau fixe depuis quelques années et n'hésite pas à s'envoyer des piques interposés sur les réseaux sociaux. Ce lundi 2 septembre, l'animateur faisait sa rentrée avec toute son équipe. Ce dernier a alors annoncé vouloir porter plainte contre l'ARCOM suite à la suspension de C8 sur la TNT. L'animateur de 49 ans enchaîne en exprimant un acharnement de l'autorité de régulation à son encontre depuis plusieurs années :

"Je considère, et je le pense vraiment, que depuis plusieurs années je fais l’objet d’harcèlement répété et réitéré concernant mon travail à la télévision et maintenant à la radio" - Cyril Hanouna

Cyril Hanouna a donc décidé d'annoncer en direct de vouloir saisir l'ARCOM en justice :

"J’ai donc saisi un cabinet d’avocats qui va déposer cette semaine une plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, puisque je me considère harcelé par l’organisme de l’Arcom. (...) Ils ne peuvent pas empêcher quelqu’un de travailler et aujourd’hui l’Arcom essaie de m’empêcher de travailler"

Booba réagi à la plainte

Pendant ce temps-là, Booba a tenu à réagir à cette séquence... à sa façon. Ce dernier relate que c'est plutôt Cyril Hanouna qui harcèle l'ARCOM et non l'inverse. Une prise de parole qui fait notamment référence à l'histoire des "influvoleurs" que Booba a combattus sur les réseaux sociaux et qui a été l'origine de leur brouille.

"L'ARCOM, du coup n'est-ce pas Cyril Hanouna qui vous harcèle. Il n'a que votre nom à la bouche (et des résidus d'anus de chien). Avant lui, j'avais jamais entendu parlé de l'Arcom... à méditeyyyy"

Entre Booba et Cyril Hanouna, la réconciliation n'est pas prévue de sitôt.