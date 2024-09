Le rappeur Fatman Scoop décède à 53 ans !

Le rappeur de 53 ans s'était écroulé en plein concert.

Fatman Scoop s'écroule en plein concert

C'est un vrai choc dans le rap US ! Alors qu'il performait un concert à Hamdem, dans le Connecticut, Isaac Freeman de son vrai nom est décédé après s'être écroulé sur scène. Il n'avait que 53 ans. C'est le manageur de sa tournée, appelé Pure Cold qui a annoncé la mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux.

"C’est le coeur lourd que je vous annonce la mort d’Isaac Freeman III, connu sous le nom de scène de Fatman Scoop"

Ce dernier revient alors sur l'incident et lui rend hommage avec un message émouvant :

"Tu m’as emmené partout dans le monde et tu m’as fait jouer à tes côtés sur certaines des plus grandes et des plus belles scènes de cette planète. Les choses que tu m’as apprises ont vraiment fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui"

Avant la mauvaise nouvelle, le rappeur avait été filmé lors de son concert en tombant sur scène, il avait été évacué d'urgence à l'hôpital le plus proche. Malheureusement, les médecins n'ont rien pu faire.

Connu pour ses nombreuses collaborations

Fatman Scoop a eu une très longue carrière notamment dans le meilleur de sa carrière dans les années 2000 où son morceau "Be Faithful", sorti en 1997 a été un véritable succès quelques années après lorsqu'il avait fait une réédition en 2003.

De plus, il est également connu pour ses nombreuses collaborations avec des artistes reconnus tels que Timbaland, Busta Rhymes, Mariah Carey dont le titre "It's Like That" a été recompensé d'un Grammy Awards.

On souhaite à l'artiste de reposer en paix et voici en vidéo son morceau "Be Faithful" pour lui rendre hommage.