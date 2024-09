Booba allume Damso et le provoque en duel de rap

Ça commence à devenir intéressant!

On était peut-être en vacances, mais Booba, lui, n'a pas arrêté de faire parler de lui pendant tout l'été. Le chef de file de la Piraterie a occupé l'actualité pendant les deux mois qui viennent de s'écouler, avec notamment la fin de la collaboration entre le 92i et Green Montana (une fin assez tranquille, curieusement). Kopp a également déclaré qu'il ne ferait certainement plus jamais d'album, même s'il a aussi dit qu'il pouvait revenir pour sauver le rap français à tout moment. Enfin, il aura fait joué son égo, en affirmant par exemple qu'il pliait Nekfeu et Alpha Wann en freestyle, mais aussi Damso, que B2O continue d'attaquer régulièrement. Cette fois, il l'a même défié en duel.

C'est un peu l'information croustillante de ce début de semaine. Le 29 août dernier, Damso dévoilait un nouvel album paradoxalement intitulé "Vieux Sons". On ne sait pas si les sons de l'album sont vieux, mais ce qui est sûr c'est que le Belge cartonne en termes de chiffres, notamment en streaming avec 5 millions de streams en 24 heures pour son projet. Forcément, le Duc n'allait pas laisser passer ça, et Booba s'est donc empressé d'attaquer son ex-apprenti, aujourd'hui devenu adversaire, en s'attaquant notamment à la qualité des morceaux et aux "mensonges" de l'artiste belge.

Dans une story publiée sur Instagram, Booba attaque : "La "nation" demande à voir le camping car. T'as perdu toute crédibilitey. J'arrête le rap rdv 2025 bim 2024 coucou j'suis reviendu, j'ai fini mon EP hello c'est un album salut voici onze vieux sons éclatés, hola j'ai plus de barbe j'suis malade j'bois du gingembre... T'es un de ces pitres !", peut-on lire sur la story de son compte Instagram.

Si vous aimez le sport le rap et le sang dites lui... pic.twitter.com/Eaf3yCfDG9 — Booba (@booba) August 30, 2024

Beaucoup plus intéressant que ces attaques un peu infantiles, Booba a surtout provoqué Dasmo en duel dans les règles de l'art du hip hop : "accepte un duel sur un son j't'éteins toi et ton camping car. Tu toucheras plus jamais un micro après... Rap pas d'autotune. Dites lui", a écrit le Duc sur son compte Twitter. Un duel qui serait vraiment historique dans le rap français, jamais deux stars aussi installées ne se sont affrontées sur le même morceau !