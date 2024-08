Gims et Dadju accusés de plagiat par... Booba !

Eh oui encore lui ! Alors que les deux frères ont sorti "Terminal 2F", le DUC de Boulogne s'est permis de relever une ressemblance avec un titre qui lui ressemble fortement.

La guerre s'intensifie de jour en jour

Les deux ne se lâchent plus ! Depuis des années, Booba et Gims s'envoient des piques interposés sur leurs réseaux sociaux. Entre montages photos ridicules et critiques sur les streams de l'autre, tous les moyens sont bons pour dénigrer et prendre à partie le public.

Aux dernières nouvelles ? Sur son compte X, le rappeur du 92, qui était en feu lors de son concert à Woodstower, s'est permis d'écouter la nouvelle collaboration des deux frères, appelé "Terminal2F" qui cumule déjà près d'1,5 millions de streams sur les plateformes. Néanmoins, Booba les accuse ... de plagiat. En effet, l'artiste du 92i compare le morceau avec un titre reggeaton "Fanática Sensual" de Plan B, sorti en 2014 qui après écoute, lui ressemble fortement.

"Ça va les gars? Tout c'passe comme vous voulez? Oklm?"