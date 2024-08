Booba met le feu pour les 25 ans du festival Woodstower !

Il était attendu et il a répondu présent ! Le Duc de Boulogne a enflammé le premier soir du festival en revenant sur ses classiques.

"Lyon, ça fait plaisir de revenir"

25 ans du festival Woodstower, ça se fête ! Alors qui de mieux pour clôturer le premier soir que Booba ? Le rappeur originaire du 92 a mis tout le monde d'accord dès son arrivée, bouteille de DUC à la main, pendant pour une soirée dont tous les fans vont se souvenir. Durant l'événement, Booba a performé ses classiques : de "Dolce Camara" à "Kalash" en passant par "Scarface" et "Pitbull", on a traversé un voyage dans le temps où les puristes comme les fans les plus récents ont été satisfaits.

"C'est juste de la musique, de toute façon il est finito"

Booba très joueur n'a pas hésité à partager des beaux moments avec le public. En effet, trois fans sont venus partager la scène et chanter avec le DUC. Ils étaient présent respectivement sur "Pitbull", "DKR" et "Dolce Camara", dont le dernier arborait une pancarte écrite "Comme Dem-Dem" référence à l'une de ses punchlines du morceau qui rajoute de l'huile sur le feu dans le clash avec Gims.

Booba c’était incroyable putain !!!

Vive la Piraterie 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️ pic.twitter.com/9aVBExHure — Julien 🤠 (@julien_reigner) August 29, 2024

De plus, Booba est revenu performer le single de diamant "Madrina" le feat avec le rappeur Maes, actuellement en beef. À la fin du son, il a tenu à lui rendre hommage... à sa façon :

"Du bruit pour Maes ! On lui pardonne, ce n'est que de la musique, de toute façon il est finito"

Pendant 1h30 de show, Booba était en fusion totale avec le public, lui qui a conclu le concert avec ses mots :