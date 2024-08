SCH est persuadé qu'il a été visé dans la fusillade !

L'artiste marseillais a été entendu par les enquêteurs concernant la fusillade qui a eu lieu à La Dune juste après son showcase.

Une confidence glaçante

Sous le choc, SCH a vécu un vrai calvaire après son showcase à La Dune, une boîte de nuit située à la Grande Motte après qu'une fusillade ait éclaté faisant 1 mort et un blessé grave, tous deux proches du rappeur.

Bien qu'il n'ait pas réagi publiquement, Julien Schwarzer a été entendu par les enquêteurs. Ce dernier est "particulièrement touché par les événements" tout en racontant un aveu assez troublant. En effet, l'interprète d'"Autobahn" est persuadé qu'il a été le premier visé lors de l'attaque. Pour appuyer sa théorie, lui et ses proches seraient menacés d'extorsion depuis près de trois ans.

Son DJ et producteur sort du silence

Alors que le rappeur présent dans le nouveau clip "Bande Organisée 2" garde le silence, son DJ et producteur Nene Kiffeur est venu prendre les devants en story instagram en remerciant les fans pour leur soutien : "Merci pour tous vos messages et al hamdulileh je suis en bonne santé. C'est dur mais on reste fort"

Il a également rendu hommage aux personnes attaquées de son équipe, le chauffeur, décédé qu'il "n'oubliera jamais" et également le membre du staff Rach, toujours en soin intensif.

Les armes et véhicule retrouvés

Selon le média Midi Libre, les enquêteurs auraient retrouvé les armes utilisées par les quatre individus à savoir deux Kalachnikov, et également un véhicule volé "entre La Grande-Motte, Lunel et Marsillargues". Pour l'heure, nous en savons pas plus si les assaillants ont été retrouvés. En tout cas, on envoie tout le soutien à SCH et son équipe qui traverse une période compliquée.