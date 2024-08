Gims : un remix de "J'me tire" avec Tiakola fait le buzz !

Le morceau devient viral sur YouTube.

Un faux remix/mashup de "J'me tire" par Gims, combiné avec "Riri / No Camera" de Tiakola, a récemment fait le buzz en atteignant la quatrième place du Top Viral France sur Spotify.

Ce remix, créé par TT Authentique, avait déjà accumulé 370 000 vues sur YouTube avant d'être mis en ligne sur Spotify sous le pseudonyme "Tiakogims" par l'utilisateur Nexos le 16 juin.

Cependant, il a été retiré de la plateforme peu après avoir atteint cette position, sûrement pour droits d’auteur. Ce phénomène rappelle un précédent succès, où un remix utilisant l'intelligence artificielle du morceau "Saiyan" de Heuss et Gazo, avec la voix d'Angèle, avait accumulé 11 millions de vues sur YouTube et avait été validé par les artistes eux-mêmes.

Cette fois, c'est Gims qui voit l'un de ses titres remixé de manière non officielle, suscitant une réaction de sa part. Il a exprimé son intérêt pour un projet collaboratif avec la nouvelle génération d'artistes, suggérant la création d'un album de reprises de ses classiques.

Gims, qui a connu un immense succès avec "J'me tire", l'un des titres les plus marquants de sa carrière avec 316 millions de vues sur YouTube et plus de 150 millions de streams sur Spotify, semble ouvert à l'idée de revisiter ses anciens succès avec de nouveaux artistes.