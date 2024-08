Kendrick Lamar : "Not Like Us" bat un nouveau record !

Kendrick Lamar a vu sa popularité exploser ces dernières semaines.

Kendrick Lamar établit un nouveau record avec "Not Like Us" ! Le clash entre Kendrick Lamar et Drake continue de faire parler de lui, mais cette fois, c'est Kendrick Lamar qui en sort grand gagnant. Le rappeur de Compton a battu un nouveau record avec son diss track "Not Like Us", qui a dépassé les 600 millions de streams sur Spotify en moins de trois mois, surpassant ainsi "God's Plan" de Drake.

"Not Like Us" est devenu le morceau de rap le plus rapide à atteindre les 600 millions de streams sur Spotify, un exploit qui n'avait jamais été réalisé auparavant. Le succès de "Not Like Us" ne s'arrête pas là. Le morceau a également atteint les 100 millions de streams en seulement neuf jours, battant un autre record détenu par Drake. De plus, il est devenu le morceau hip-hop le plus écouté en 24 heures sur Spotify.

Grâce à ce succès, Kendrick Lamar a vu sa popularité exploser sur les plateformes de streaming. Il compte désormais plus de 70 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify et a placé trois morceaux dans le Billboard Hot 100, dont "Not Like Us" en première position. Bien que Kendrick Lamar ait remporté cette bataille, Drake peut se consoler avec un autre record : celui du plus grand nombre de morceaux dépassant le milliard d'écoutes sur Spotify, avec 17 titres au total.