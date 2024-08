Les événements rap à ne pas manquer fin 2024 Partie 1

La fin 2024 promet d'être mémorable pour les fans de rap avec une série d'événements et de concerts exceptionnels. Voici une sélection des incontournables :

Rose Festival (Toulouse)



Dates : 29 août - 1er septembre 2024

Le Rose Festival revient pour sa troisième édition avec une programmation alléchante. Bigflo & Oli, créateurs de l'événement, accueillent des artistes de renom tels que Booba, La Fève, Zola, TIF, et MC Solaar. D'autres noms seront bientôt annoncés, promettant une expérience musicale inoubliable.

Golden Coast Festival (Dijon)



Dates : 13 - 14 septembre 2024

Le tout nouveau Golden Coast Festival à Dijon affiche un line-up impressionnant avec des stars du rap français comme Booba, la Fonky Family, Josman, SCH, SDM, Zola, et Koba La D. Des talents émergents comme Bu$hi, Djadja & Dinaz, La Fève, So la Lune, et Zamdane seront également présents, assurant une ambiance électrique pour la rentrée.

Hatik à l'Olympia (Paris)



Date : 25 septembre 2024

Hatik, avec sa nouvelle mixtape "La Vie de Tyler" et le single "Jungle", se produira à l’Olympia. Accompagné de musiciens, il promet une performance énergique et captivante.

Yuston XIII à l’Olympia (Paris)



Date : 4 octobre 2024

Yuston XIII se produira pour la première fois à l’Olympia, marquant une étape importante dans sa carrière. Après ses performances à la Boule Noire et à La Cigale, ce concert unique promet d’être un événement majeur de sa tournée hexagonale.



RK au Zenith de Paris



Date : 11 octobre 2024

RK, connu pour ses albums "Insolent" et "Rêves de gosse", se produira au Zenith de Paris. Ce concert fait partie de sa nouvelle tournée pour promouvoir son prochain album "38".

Préparez-vous à une fin d'année rythmée par les concerts et événements rap, avec des performances qui promettent de marquer les esprits ! Pour plus de news rap fr, rendez-vous sur notre site internet Générations.