J. Cole moqué et comparé à Joe Biden...

Ses excuses après son clash contre Kendrick Lamar le poursuivent.

Aux Etats-Unis comme en France, la politique est assez sismique. Alors que les Américains doivent élire leur prochain président en novembre prochain, Donald Trump et Joe Biden se battaient jusqu’à présent. Mais alors que les problèmes de santé du président actuel se manifestent à la vue de tous, l’homme politique âgé de 81 ans a décidé de se retirer de la campagne présidentielle. Une situation qui a fait beaucoup réagir le rap game sur les réseaux sociaux, les internautes trouvant une similitude dans le clash entre J. Cole, Kendrick Lamar et Drake. Car en avril dernier, le rappeur américain s’en prenait à l’interprète de "No Role Modelz" dans un disstrack avant de changer totalement d’avis. "Je savais que je ne ressentais rien contre eux, mais le monde voulait voir du sang", se justifie-t-il. Un revirement de situation qui lui vaut d’être comparé à Joe Biden.

Les internautes, plus créatifs que jamais, s’en donnent alors à coeur joie sur des montages de la tête de Joe Biden sur le corps de J. Cole ou des tweets plus hilarants les uns que les autres. "Joe Biden qui abandonne la course me rappelle quand J. Cole a abandonné le beef après avoir publié sa diss track", peut-on ainsi lire ou encore "Je parie que Joe Biden se sent exactement comme J. Cole". Des réactions qui montrent que les excuses du rappeur après son diss track ont visiblement marqué les esprits.