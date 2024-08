Les covers d'albums Rap les plus incroyables de 2024

Découvrez les covers d'albums les plus incroyables de 2024 !

Découvrez les covers d'albums les plus incroyables de 2024. Plongez dans les univers des artistes avec ces covers qui sont de véritbales œuvres artistiques.

'Solsad' - Zamdane

L'univers visuel de Zamdane se retrouve parfaitement capturé sur la pochette de son album Solsad. L'artiste, représenté au-dessus d'un lac avec un tête en forme de soleil, évoque une quête spirituelle et une exploration de l'inconscient. Les couleurs chaudes et froides créent une ambiance à la fois envoûtante et intrigante, invitant l'auditeur à plonger dans les mélodies hypnotiques de l'univers de Solsad.

'Pourvu qu'il pleuve' - Shay

La pochette de Pourvu qu'il pleuve, le dernier album de Shay, est une ode à la vulnérabilité et à la sensibilité. L'image est très épurée, très travaillée, avec un duochrome rouge et noir, exprime une émotion brute et authentique. Une pochette percutante qui reflète parfaitement l'univers musical de Shay, à la fois poignant et poétique.

‘DROP 7’ - Little Simz

Introspective et vulnérable, le dernier opus de Little Simz, Drop 7, est tout simplement remarquable. Présentant la rappeuse britannique en profil, mi-humaine, mi-cyborg, l'œuvre en noir et blanc de l'album reflète l'expédition de Simz dans l'inconnu, lors d'un voyage brut et réfléchi d'introspection.



'Julius : Prequel : Guilio' - SCH

Mystérieuse et intrigante, la pochette de Jvlius - Prequel : Guilio, le nouvel album de SCH, suscite l'imaginaire. Les tons tantôt sombres, tantôt colorés de l'image laissent penser à un souvenir de l'artiste. La pochette annonce un album introspectif, porté par le flow incisif du rappeur français.

'Insano' - Kid Cudi

Kid Cudi nous plonge dans son monde intérieur avec la pochette de son album Insano. L'artiste, représenté dans un style psychédélique et coloré, évoque un état de transe et d'exploration mentale. Les formes et les couleurs vives créent une ambiance style kaléidoscope, voire hypnotique

Ces covers d'albums montrent qu'être un.e rappeur.se ne s'arrête pas à faire seulement de la musique tant ces covers sont artitiques. Elles donnent un aperçu et captivent l'attention des auditeurs.

