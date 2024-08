Dibby Sound : rap queer made in Genève

De son vrai nom Alexander mais plus connu sous son nom de scène, Dibby Sounds est un artiste hip-hop queer originaire de Genève

De son vrai nom Alexander mais plus connu sous son nom de scène, Dibby Sounds est un artiste hip-hop queer originaire de Genève. Il écrit et produit ses propres morceaux et mélange des sonorités rap sombres et euphorisantes.

Un style unique

Le style musical de Dibby Sounds est influencé par le rap et le hip-hop, mais aussi par l'électro et la pop. Ses textes sont souvent introspectifs et abordent des thèmes comme l'identité, les discriminations et sur la société plus généralement.

Un jeune parcours

Dibby Sounds a commencé à faire de la musique au début des années 2010. Il a sorti son premier album, "Rose Noire", en 2019 , suivi de "Ragemode" la même année. Mais c'est avec son 3e album "25" que le rappeur se fait connait d'un plus large public.

Dibby Sounds est un véritable performeur sur scène. Sa présence est à la fois charismatique et touchante, et il sait captiver son public dès les premières notes. Il s'est produit sur des scènes locales et internationales,notamment au Festival M40 à Genève et au Reeperbahn Festival à Hambourg.

Dibby Sounds est un artiste unique qui se distingue par son flow puissant, ses prods et ses textes poignants. Il est l'un des précurseurs de la scène hip-hop queer en Suisse.

⚡️ Kaaris visé par une plainte pour homophobie à cause des paroles de "Zoo" !