Drake se moque de Schoolboy Q

Voilà qui ne va pas calmer les choses avec Kendrick...

On pensait depuis plusieurs jours que la tension était un peu retombée entre Drake et Kendrick Lamar, après plusieurs semaines de clashs et de diss tracks envoyés de part et d'autre. On pensait aussi que Drake avait plus ou moins accepté la défaite et que K.Dot allait passer à autre chose après sa victoire, mais ce dernier a montré sa volonté de continuer à faire monter la sauce, forçant la surenchère. Un clash qui a même des effets inattendus, qui ne concernent pas que ces deux rappeurs, mais aussi Schoolboy Q.

En effet, le rappeur de Top Dawg Entertainment, l'ancien label de Kendrick Lamar, avait un show programmé à Toronto, au Canada. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu, puisque le show a tout simplement été annulé par les autorités, si on en croit les tweets du rappeur de la West Coast, resté très proche de Kendrick. Pour lui, c'est clair : "La police canadienne ne veut pas que n'importe quelle personne venant de TDE vienne performer". En précisant juste après, en bon ex-membre de gang, que si lui t son équipe avait voulu fumer des rivaux, ce serait déjà fait.

THey just cancelled my sHow in TORONTO 😂… CANADIAN POLICE DONT WANT NOBODY FROM TDE PERFORMING.. — ScHoolboy Q (@ScHoolboyQ) July 18, 2024

Une réponse d'ailleurs pas très maligne, que certains canadiens ont pris comme une menace, ce qui risque de ne pas faciliter ses prochains concerts... En attendant, cette annulation fait évidemment très plaisir à Drake, qui s'est empressé de poster un selfie en portant des shoes bleues, aux couleurs de Schoolboy et des Crips, et un t-shirt "Free Yayo". Car Tony Yayo s'est justement exprimé il y a quelques jours sur le côté compliqué de venir au Canada lorsque vous êtes un ennemi de Drake. "Ils ne doivent pas donner leur opinion parce qu'ils veulent encore aller au Canada et faire des shows. Tu ne veux pas dire quelque chose à propos de Drake, et subitement ne plus pouvoir te rendre au Canada. Il y a des mecs dangereux au Canada, genre Pressa, Bun ou Top5, c'est des gars sérieux", expliquait Yayo. Rick Ross en a fait l'expérience ...