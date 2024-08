JUL : est-il vraiment le 1er rappeur de France ?

Non loin d'être le seul à revendiquer ce titre, Jul est sans nul doute l'un des rappeurs français les plus suivi de la génération !

De son vrai nom Julien Mari, Jul est un rappeur, chanteur et auteur-compositeur-interprète français né le 14 janvier 1990 à Marseille. Depuis son arrivée sur la scène musicale en 2013, il s'est imposé comme l'un des rappeurs les plus successfull de sa génération, enchaînant les succès commerciaux et les critiques.

Un style unique

La musique de Jul c'est une recette indéfinissable. Ses textes, souvent autobiographiques, abordent des thèmes variés tels que la vie quotidienne, les relations amoureuses, les problèmes sociaux et la culture marseillaise.

Un succès fulgurant

Dès ses débuts, Jul connait un succès fulgurant. Son 1er album, Dans l'ombre, sorti en 2014 , est certifié triple platine. Il enchaîne ensuite les albums à succès, dont My World (2016), L'Ovni (2017), Coup de Grâce (2018), Je veux tout (2019), La Machine (2020) et C'est quand qu'il s'éteint ? (2023), qui battent tous des records de vente.

Un artiste complet et récompensé

Jul est un artiste qui maîtrise toutes les étapes de sa création, de l'écriture à la réalisation en passant par la production. Il est également un entrepreneur à succès, ayant créé son propre label D'or et de platine.

Un phénomène culturel

Jul est plus qu'un simple rappeur, il est un véritable phénomène culturel. Sa musique est omniprésente dans le paysage français, et son influence s'étend bien au-delà de la sphère musicale. Il est une icône pour une génération de jeunes, et son impact sur la culture populaire française est indéniable.

Jul est un artiste unique et talentueux qui a marqué de son empreinte le rap français. En terme de vente, il est le 1er rappeur français, et de loin !