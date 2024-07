Kendrick Lamar : encore un record pour “Not Like Us”

Kendrick Lamar a frappé très fort avec "Not Like Us"

Où va s'arrêter ce titre ?

Kendrick Lamar n'en finit plus d'écrire l'histoire avec son violent diss track contre Drake, "Not Like Us". A ce rythme, on oubliera rapidement qu'il s'agissait d'un morceau de clash, mais on se rappellera combien il a fait péter les scores puisque depuis sa sortie, que ce soit en streaming ou en vidéo depuis que le clip a été publié, le morceau ne cesse de franchir des barrières de plus en plus folles. C'est ainsi qu'on vient d'apprendre que "Not Like Us" est devenu le morceau de rap le plus rapide de l'histoire à atteindre les 500 millions de streams, puisqu'il a franchi ce palier en seulement 70 jours ! Exceptionnel ! Evidemment, à cette vitesse, c'est aussi le morceau rap qui a franchi la barrière des 400 millions de streams le plus rapidement, devant un titre de Drake, "God's Plan"...

🚨 ALERTE !



« Not Like Us » de Kendrick Lamar bat le record du morceau rap le plus rapide dans l’histoire à dépasser les 500M de streams 🤯



70 JOURS. pic.twitter.com/K1qKCURxq5 — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) July 14, 2024

Il y a quelques jours, on apprenait que la vidéo de ce morceau avait été visionnée plus d'un million de fois en seulement 40 minutes et comptait près de 20 millions de vues sur YouTube en 24h !

🚨 Kendrick Lamar réalise 20 MILLIONS de vues en 24H avec la sortie du clip de Not Like Us !!



MEILLEUR DÉMARRAGE DE L’ANNÉE 👏🏼 pic.twitter.com/l36zAEpI22 — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) July 5, 2024

A ce rythme-là, nul doute que "Not Like Us" devenu un véritable phénomène devrait continuer à battre de nouveaux records dans très peu de temps ! A suivre de très près !