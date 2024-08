5 artistes Shatta à connaître absolument !

Le shatta est sans aucun doute le style musical qui va faire danser ses prochaines années et ces artistes sont à connaitre absolument !

Genre musical made in Martinique, le shatta gagne en popularité sur la scène musicale francophone et internationale. Voici 5 artistes shatta à connaitre absolument !

Shannon

Artiste aux infuluences caribéennes mêlant dancehall et shatta, Shannon connait un gros succès depuis des années avec ses titres Mal à dit et Ou wont et confirme alors sa position de artiste shatta.

Bamby

Considérée comme l'artiste féminine la plus écoutée en Guyane, Bamby s'impose aujourd'hui comme une figure incontournable de la musique caribéenne et vise une reconnaissance internationale.

70 SHIINE

Artiste émergente de la scène shatta, 70 Shiine s'est fait connaître en 2020 avec son titre Domino, qui rencontre un certain succès et la fait connaitre sur la scène martiniquaise. Elle est sans doute une des artistes émergentes de la nouvelle génération.

Maureen

Ayant fait une performance rémarquée lors de la cérémonie des Flammes en mai dernier , Maureen est considérée comme la reine du Shatta. Elle est sans doute l'artiste shatta la plus incontournable. Le phénomène Maureen n'est pas prêt de s'arrêter.

Natoxie

Connu pour ses titres Yozo et Applaudissement, Natoxie est un des pionniers du shatta et de la dancehall plus généralement. L'artiste martiniquais intègre aussi à ses sons des influences de zouk, reggae, soca et hip-hop.

Ces 5 artistes font parti des artistes shatta les plus incontournables du moment !

