Kanye West à la retraite ?

Comme d'habitude, le génie est prêt à raconter n'importe quoi pour qu'on parle de lui...

Kanye West est toujours le rappeur le plus difficile à suivre de toute l'histoire du rap game. Mais ça n'est pas forcément pour déplaire à ses fans, qui sont toujours aussi nombreux malgré les années qui passent. L'artiste a même réussi à renouveler son public au milieu des années 2010, en se penchant plus sur le streetwear et en proposant des albums toujours plus conceptuels. Maintenant qu'il est revenu au top après plusieurs polémiques assez sombres, on croyait qu'il allait enfin continuer à briller pendant plusieurs années, grâce à son talent et non pas à ses bad buzz. Mais Yeezy vient possiblement d'annoncer sa retraite musicale.

Les médias rap US sont en folie depuis cette nuit, puisque le rappeur Rich The Kid a dévoilé des screenshots de messages extraits d'une conversation avec Kanye West. Des messages dans lesquels on peut voir Ye en train de dire : "Je me retire du monde de la musique professionnelle. Je ne suis pas sûr de ce que je vais faire". Dans les messages, on peut lire que Rich The Kid encourage son collègue à ne pas quitter la musique, en lui disant notamment que les jeunes générations avaient besoin de lui, et que la musique qu'ils ont faite, notamment sur les deux albums "Vulture", était la plus importante avancée pour la culture jusqu'à ce jour.

🚨 𝗞𝗮𝗻𝘆𝗲 𝗪𝗲𝘀𝘁 𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗱’𝗮𝗻𝗻𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿 𝗾𝘂’𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗮𝗶𝘁 𝘀𝗮 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁𝗲 !



"Je prends ma retraite dans la musique..je sais pas encore ce que je vais faire" pic.twitter.com/n3kr27I9jm — WRLD (@wrld_mag) July 9, 2024

Toutefois, en plus d'être connu pour changer d'avis tous les deux jours, et surtout, pour faire des annonces chocs, parfois fausses, simplement pour attirer l'attention sur lui, Kanye West a semé le trouble dans une autre série de messages qui sont eux aussi arrivés sur Internet (bizarre...). Des messages dans lesquels un certain Milo, proche de Ye, lui demande s'il prend vraiment sa retraite. Réponse de l'intéressé : "Non. Je veux que tout le monde voit ce que je suis sur le point de faire". On imagine donc qu'il y aura de l'actu dans les prochains jours.