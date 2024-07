Tiakola annonce une mixtape : "Bienvenue dans le M"

Un projet de grande envergure où il sera accompagné de pleins d'autres artistes !

Après la sortie de son dernier EP "X", Tiakola est de retour mais pas en solo. Le rappeur annonce la sortie d’une mixtape aux côtés de plusieurs artistes du moment, entre Merveille, Rsko et RnBoi. Un gros projet qui devrait prochainement voir le jour.

Bienvenue dans le M. En 2024, Tiakola continue de frapper fort. Après la sortie de son album en commun avec Gazo ainsi que d’un EP intitulé "X", le rappeur français va prochainement être de retour… et il ne sera pas seul. Sur les réseaux sociaux, l’interprète de "Meuda" publie une vidéo pour annoncer un tout nouveau projet. Réalisé par Lukas Form, le spectateur est plongé dans un grand hangar, où trônent plusieurs voitures. À leurs côtés, de nombreux artistes facilement reconnaissables. Et alors que Tiakola sort d’un des véhicules, il s’avance et dit : "Bienvenue dans le M". Justement, c’est le nom de sa nouvelle aventure : une mixtape au casting XXL disponible prochainement.

Rsko, Merveille, Liim’s, Prototype, RnBoi ou encore Ryflo, Saaro et Oskoow, "BDLM Vol. 1" se présentera sous forme de mixtape. Une sorte de "Don Dada Mixtape" de la Mélo qui accueillera bien d’autres invités. Le projet n’a pour l’instant pas de date de sortie et sortira sur le label de Tiakola, "M3lo World" créé en 2023. En réunissant la crème de la crème des artistes, ce nouveau projet de grand ampleur verra prochainement le jour et risque bien de faire des ravages, comme l’intégralité de l’oeuvre de Tiakola. Affaire à suivre.