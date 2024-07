Eminem dévoile la vidéo de "Tobey"

Avec Big Sean et BabyTron.

Lundi 8 juillet, Eminem a dévoilé le clip tant attendu de son titre "Tobey" dans lequel on retrouve des couplets de Big Sean et BabyTron, deux autres artistes originaires de Détroit. Dans la vidéo réalisée par Cole Bennett, on peut voir les trois rappeurs délivrer leurs rimes dans divers endroits, notamment un entrepôt et un vaisseau spatial.

Dans une scène, on peut voir BabyTron et Slim Shady traîner dans ce qui semble être la maison d'enfance d'Eminem, située au 19946 Dresden St. à Détroit. C'est la même maison que l'on retrouve sur la pochette de l'album "The Marshall Mathers", dans la même patine brune également. Tandis que BabyTron parle de son statut de G.O.A.T. certifié en se promenant dans l'ancienne résidence d'Em. Shady revient lui sur ses humbles débuts, sa mission d'inspirer les jeunes et bien plus encore, assis sur le porche de la maison.

À la fin, Eminem qui porte un masque de Jason, tronçonne quelqu'un hors caméra, créant un beau boxon. La caméra recule ensuite pour révéler le contour d’une personne à la craie. Le clip "Tobey" devait être diffusé sur YouTube le 5 juillet, mais sa sortie a été reportée au 8 juillet, le rappeur n'étant pas satisfait des premières versions.

"Tobey" est le deuxième single de l'album très attendu d'Em, "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)", dont la sortie est prévue ce vendredi 12 juillet. "Tobey" est produit par John Nocito, Daniyel, Carlton McDowell, Cole Bennett et Eminem. Le nouvel album d'Em a été annoncé par Dr. Dre lors d'un épisode de "Jimmy Kimmel Live!" en mars dernier.