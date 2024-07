Kendrick Lamar publie le clip de “Not Like Us”

Et les chiffres s'enflamment à nouveau.

“Not Like Us” est LE morceau événement dans le rap mondial de ces dernières semaines. Ce diss track de Kendrick Lamar contre Drake a alimenté le beef entre les deux rappeurs mais a surtout battu les records les plus fous ! C'est donc peu dire que le clip de ce morceau était attendu. Le rappeur de Compton n'a pas fait durer l'attente et la vidéo vient de sortir ce jeudi 4 juillet dans la soirée aux Etats-Unis. Là encore, les chiffres se sont rapidement emballés puisqu'elle a été visionnée plus de deux millions de fois en moins d'une heure ! En huit heures, au moment où ces lignes sont écrites, la vidéo compte près près de 10 millions de vues ! En outre, il se peut que K-Dot se serve de ce succès pour teaser un nouveau morceau puisqu'avant d'attaquer "Not Like Us", il rappe six mesures de ce qui semble être un inédit.

En plus des scènes tournées à Compton quelques jours seulement après le concert historique de Kendrick Lamar à Inglewood, le clip montre le rappeur en train de battre une piñata en forme de tête de hibou qui rappelle évidemment le logo du label de Drake, OVO. On y voit aussi une scène dans laquelle sa compagne Whitney Alford et les deux enfants du couple dansent. Et pour montrer à Drake qu'il a eu tort dans ses accusations et que le partenaire du rappeur de LA, Dave Free, n'est pas la source dont le Canadien parlait, celui-ci est co-réalisateur du clip.

Quelques heures avant de publier le clip officiel de "Not Like Us", Kendrick Lamar a dévoilé certaines images de la vidéo avec une sélection de photos mises en ligne jeudi matin. L'une d'elles montraient Kendrick frappant une piñata de hibou, un clin d’œil au logo OVO de Drake. Le rappeur pgLang apparaissait sur une autre photo à côté de sa fiancée Whitney Alford et de ses deux enfants, un acte de défi évident après que le 6 Dieu ait entraîné sa famille dans le beef. En effet, dans "Family Matters", Drake a accusé Kendrick d’avoir battu sa partenaire de longue date et a suggéré que l’un des enfants du couple était en réalité celui du manager de Lamar, Dave Free.

Une quatrième photo montre Kendrick aux côtés de son ancienne famille TDE, dont le fondateur du label Anthony "Top Dawg" Tiffith, ScHoolboy Q, Jay Rock et Ab-Soul, ainsi que les présidents Terrence "Punch" Henderson et Anthony "Moosa" Tiffith. Jr.