Kendrick Lamar : "Not Like Us" continue de battre des records

"Not Like Us" a franchi la barre des 400 millions d'écoutes sur Spotify.

Un record qui surpasse celui de... Drake.

Le titre "Not Like Us" de Kendrick Lamar continue sa fulgurante ascension, en cassant de nouveaux records dans la musique.

Le morceau, issu du clash iconique avec Drake, s'impose comme un phénomène sur les plateformes de streaming. En seulement 54 jours, "Not Like Us" a franchi la barre des 400 millions d'écoutes sur Spotify, devenant ainsi le morceau de rap le plus rapidement streamé de l'histoire de la plateforme. Ce record impressionnant surpasse celui détenu par Drake avec "God's Plan".

🏆 "Not Like Us" de Kendrick Lamar devient le morceau le plus rapide de l'histoire du RAP à atteindre 400M de streams !



Le précédent record était détenu par.. DRAKE 💀 pic.twitter.com/oogK772KW5 — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) June 28, 2024

La performance de Kendrick Lamar ne s'arrête pas là, le titre a atteint les 100 millions de streams en à peine 9 jours, battant un autre record qui appartenait également à Drake. Enfin, "Not Like Us" est devenu le morceau hip-hop le plus écouté en 24 heures sur Spotify.

Le rappeur a placé trois morceaux dans le Billboard Hot 100, dont "Not Like Us" en première position. Sa popularité sur Spotify a explosé, dépassant les 70 millions d'auditeurs mensuels. Récemment, on apprenait que le titre serait sans doute éligible aux Grammy Awards.