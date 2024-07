Les 5 rappeuses à suivre absolument

Nos françaises du rap ont du talent !

Triste constat en 2024 : les rappeuses féminines sont quasiment invisibilisées, en tout cas en France. Car si aux States, Megan Thee Stallion, Ice Spice, Nicki Minaj, Cardi B et plein d'autres sont des stars respectées, les français attendent toujours celle qui va prendre la succession de Diam's, depuis 15 ans désormais. On a d'ailleurs pu le voir dans "Nouvelle École" pendant les castings, lorsque certaines filles se sont retrouvées disqualifiées au profit de mecs qui n'étaient clairement pas prêts : les médias sont encore frileux quand il s'agit de mettre en avant les rappeuses françaises. Par machisme, ou simplement par peur de la prise de risque? On n'a pas de réponse mais ce qui est sûr, c'est que le talent est là, et on va vous le prouver avec cette liste des 5 rappeuses françaises à suivre absolument.

Kay The Prodigy

On commence avec un des secrets les mieux gardés du rap français, en la personne de Kay The Prodigy. La chanteuse est encore très jeune, mais elle a déjà plusieurs projets à son actif, le dernier en date étant "Triple Kay Supremacy", sorti à l'été 2023. Surtout, elle faisait partie de la liste des 11 rappeurs à suivre en 2024 de Booska P, c'est d'ailleurs un des meilleurs couplets du cypher de cette année. Ça n'est pas surprenant : la meuf est une kickeuse née, prête à débiter dès qu'on lui tend un micro, toujours dans les temps, toujours carré. Elle n'hésite pas à jouer avec son insolence, ni avec sa sensualité, mais ne s'éloigne jamais trop des codes du rap "street" et c'est ce qui nous plaît le plus. On espère la voir atteindre un nouveau pallier avant la fin de l'année !

Yanni Binks

Pas sûr que vous ayez déjà entendu parler de Yanni Binks, et si c'est le cas, ça ne doit pas dater d'il y a très longtemps. Car la jeune rappeuse du 15ème arrondissement n'a pour l'instant que deux clips postés sur sa chaîne Youtube mais on sent déjà le talent, notamment en ce qui concerne le kickage. Avec "Maximum 26", elle a réussi à faire un joli buzz sur les réseaux, tout en se rapprochant de l'équipe derrière les compilations "Game Over", notamment Ibra50K. Elle aura même réussi à faire un beau passage chez Générations pour un live efficace. Une arrogance assumée, de l'humour et un côté très caillera dans son rap, Yanni Binks a tout ce qu'il faut pour continuer à grimper les échelons.

Meesyz

Meesyz est une jeune artiste issue de la "génération confinement", celle qui s'est mise à la musique pour s'évader le plus loin possible alors qu'on était tous bloqués chez nous. Forcément, elle n'est pas bien vieille, mais depuis le lancement de sa chaîne Youtube il y a deux ans, l'artiste a été très productive avec plus d'une douzaine de clips sortis. Avec des singles comme "Last Last (remix)" ou encore "K.O" plus récemment, la chanteuse montre qu'elle maîtrise parfaitement tout le côté "mélo", indispensable dans la musique actuelle. A vrai dire, on se demande encore ce qui manque pour la faire passer au pallier supérieur. Un featuring avec une grosse tête du game, peut-être ? En attendant que ça arrive, on préfère vous prévenir : vous devrez compter sur elle dans les années à venir.

Leys

Probablement le nom le plus connu de notre top 5, si vous suivez le rap game de manière assidue. Car Leys a déjà coché quelques cases dans sa carrière pourtant pas encore si longue, notamment la case "Nouvelle Ecole saison 1", avec toute l'exposition médiatique que ça sous-entend. Surtout que la rappeuse n'a pas fait qu'apparaître à l'écran : elle est allée jusqu'en finale, échouant à la deuxième place mais en impressionnant tout le monde avec sa capacité à kicker et la qualité de ses textes. Contrairement à d'autres, elle ne se prend pas pour une vedette sans avoir rien fait et elle a d'ailleurs continué à travailler fort depuis son passage dans l'émission. La preuve, son projet "LEYS", sorti en 2024 et avec lequel elle confirme tous les espoirs placés en elle. On a hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour la suite.

Mandyspie

Tout simplement une des propositions artistiques les plsu originales qu'on peut écouter en ce mometn dans le rap français. Mandyspie n'est pas très connue du grand public et pour le moment, c'est parfaitement normal : son rap avant-gardiste, souvent teinté de DMV Flow, et qu'on imagine assez influencé par un Lil Uzi Vert par exemple, n'est pas fait pour laire à tout le monde, plutôt à ceux qui guettent les évolutions les plus modernes de cette musique. Avec sa musique très électronique, Mandyspie détonne, avec son style mi-écolière, mi-grunge/gothique et sa manière de découper l'instru si particulière. Ce que propose la rappeuse est unique et on espère que cette créativité sera mieux représentée dans les charts à l'avenir !