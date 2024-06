Metro Boomin veut quitter les plateformes de streaming

Que ses fans soient rassurés, cette annonce n'a rien à voir avec une fin de carrière. Le 25 juin dernier, Metro Boomin a annoncé à ses fans via Instagram qu'il souhaitait prochainement se retirer des plateformes de streaming. Un choix qu'il s'explique par les difficultés rencontrées par les artistes quant à la rémunération engrangée par les streams :

Il n'est pas le premier rappeur à s'interroger sur ce système. En mars dernier déjà, Kanye West avait déclaré au site YeFantatics qu'il envisageait de ne pas le diffuser son nouvel album "Vultures 2" avec Ty Dolla $ign, sur les services de streaming.

"Nous vendons des albums sur Yeezy.com. J’ai 20 millions de followers sur Instagram. Quand 5 % de mes followers achètent un album, cela fait 1 million d’albums vendus, soit 300 000 de plus que le plus gros album de l’année dernière. Nous avons vendu 1 million d'articles sur Yeezy.com le dimanche du Super Bowl, donc nous savons que c'est possible. Que pensez-vous du fait que nous ne fassions pas de streaming et que nous ne vendions l'album qu'en version numérique[ ?]"