Rohff estime toujours être victime de boycott

Certaines plateformes et magasins ne joueraient pas le jeu.

Rohff vient de faire un retour remarqué avec "FITNA", son nouvel album solo sorti la semaine dernière. Un album qui succède à "Grand Monsieur", et qui a été teasé depuis longtemps par l'artiste. On ne sait pas combien le rappeur avait prévu de vendre en première semaine, mais visiblement, les chiffres sont en dessous de ses attentes. Car le Padre du Rap Game vient d'allumer la FNAC, mais aussi la plateforme de streaming Spotify, en les accusant de boycotter son projet et de ne pas le mettre en avant.

Housni a en effet poussé un sacré coup de gueule au long de la semaine, en affirmant notamment que certaines FNAC (celle de Thiais) auraient refusé des exemplaires de son album, mais aussi que Spotify aurait tout fait pour ne pas mettre les titres de "FITNA" en playlist. Forcément, ça peut bien empêcher vos chiffres de vente de décoller. Cependant, les enseignes ont cette fois choisi de répondre aux accusations du rappeur, notamment la FNAC.

L'enseigne a répliqué en dévoilant des photos de rayons de magasins remplis d'albums "FITNA" pour montrer que le disque était bel et bien visible pour tout le monde. Ça n'est toutefois pas la première fois que Rohff se déclare victime de boycott de la part de certains médias, comme en 2021 au moment de la sortie e "Grand Monsieur". Mais ça n'est pas non plus la première fois qu'il cherche des excuses pour justifier ses ventes un peu basses. On se souvient notamment du fameux "à cause de la neige" à l'époque de la sortie de "La Cuenta".