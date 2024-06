La Fouine annonce une tournée dans toute la France

Une tournée plus qu'inédite !

La Fouine revient en force cette année. Après avoir annoncé deux Accor Arena à Paris pour 2025, le célèbre rappeur français frappe fort : l’année prochaine, il traversera toute la France à l’occasion d’une tournée plus qu’inédite.

Après sa prestation aux Flammes le 25 avril dernier, La Fouine a affolé les foules. Ses streams explosent juste après son passage, avec une augmentation de +152% d’écoutes sur Spotify. Un comeback plus que réussi pour le rappeur français qui, sans aucun nouveau morceau, a réussi a fédérer son public et même Booba. Ce dernier ne cesse de lui montrer son soutien sur les réseaux sociaux, malgré les nombreux clashs. Pour couronner le tout après ce retour remarqué et remarquable, La Fouine fait encore mieux en annonçant l’arrivée prochaine d’une "tournée dans toute la France".

À partir du 29 mars 2025, La Fouine passera donc par Epernay, Caen, Bordeaux, Nantes, Rouen ou encore Lille, Marseille, Lyon et Strasbourg pour des concerts plus qu’inédits. Sans oublier bien sûr ses deux shows à l’Accor Arena de Paris le 8 et 9 avril. À part un featuring avec RK et un son en collaboration avec Booska-P, La Fouine va-t-il dévoiler un album pour préparer la tournée ? Pour l’instant, l’interprète de "Quand je partirai" a teasé plusieurs morceaux exclusives depuis son passage surprise aux Flammes, notamment un featuring avec La Fève.