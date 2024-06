Don Toliver : un album commun avec Travis Scott ?

C'est une idée qui pourrait se concrétiser très prochainement

Le 25 juin, Don Toliver a dévoilé son album "Hardstone Psycho", qui comprenait deux morceaux en featuring avec Travis Scott ("Ice Age" et "Inside"). Dans une récente interview accordée au magazine GQ, le rappeur a évoqué la possibilité d'un album commun avec le fondateur du label Cactus Jack.

"Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je vais vous dire ceci : J'aime tellement Travis. Et lui et moi, nous grandissons ensemble. On peut donc s'attendre à tout de notre part. Je ne peux pas m'asseoir ici et dire 'Oh, on va faire l'album l'année prochaine'. Mais je veux dire que je peux dire ceci : Travis et moi, ce serait une chose magnifique. Et ça ne semble pas très loin à l'horizon. Nous verrons bien."

On apprend également dans cet entretien que Travis Scott a participé à l'assemblage de l'album, divisé en quatre parties :

"La personne qui m'a aidé à assembler tout ça, c'est Travis", a-t-il déclaré. "Il m'a aidé à diviser l'album en quatre parties. Il m'a aidé à diviser l'album en quatre voies différentes, quatre morceaux."

Une amitié qui n'est pas nouvelle entre les deux artistes. Nous avions déjà eu droit à plusieurs collaborations, Travis Scott apparaissant sur les derniers trois albums de Don Toliver : sur "Heaven or Hell" ( dans le morceau "Euphoria") en 2020, sur "Life of a Don" (dans le morceau "Flocky Flocky" et "You") en 2021 et sur "Love Sick" (dans le morceau "Embarrassed") en 2023. C'est notamment grâce à sa présence sur le titre "Can't Say" sur le célèbre projet "Astroworld" de Travis Scott, sorti en 2018, que Don Toliver s'est fait connaître du grand public. La même année, Toliver signait avec le label de Scott. On espère les entendre sur un album collaboratif très prochainement.