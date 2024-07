Les 6 rappeurs qui font de la new wave

Voici notre top 6 des rappeurs français "New Wave" les plus prometteurs.

Une certaine partie du rap français reste un peu bloqué dans leur recette commerciale, avec les mêmes instrus drill, le même flow, les lyrics parlant des mêmes choses. Pourquoi prendre des risques quand il suffit de sortir un single, avec un bon plan marketing et la même instru que tout le monde pour faire tomber les certifications ? Sauf qu'à ce jeu là, c'est le rap qui est perdant et qui meurt à petit feu. Heureusement, certains rappeurs comprennent encore le sens du mot "artiste" et du mot "création", et n'hésitent pas à proposer quelque chose d'original, qui sort des entiers battus. Ça, c'est ce qu'on appelle la New Wave, et c'est le moment parfait pour vous proposer notre top 6 des rappeurs français qui portent les couleurs de cette nouvelle vague.

La Fève

On était obligés de commencer soit par Khali, soit par La Fève, car ce sont les deux "pères" de la New Wave en France. Pour le second, on peut aussi dire qu'il est le rappeur New Wave le plus validé par la critique, et c'est bien normal. La proposition artistique du rappeur de Fontenay-sous-Bois est unique, variée, et surtout maîtrisée : là où une bonne partie des rappeurs se contentent de reprendre des codes "commerciaux" qui ne leur correspondent pas, La Fève, lui préfère rester à contre-courant de tout ce qui se fait. Révélé au grand public grâce au banger "Mauvais Payeur', il peut surtout se vanter d'avoir gravi tous les échelons à la seule force de sa musique. Il comptabilisait déjà plusieurs centaines de milliers de vues sur Soundcloud, avec une vraie fanbase solide, avant même de se professionnaliser et de vendre des disques. Nombreux sont les rappeurs qui ont essayé de l'imiter, mais aucun n'a jamais réussi jusqu'à présent.

JKSN

Maintenant qu'on a parlé du père de la New Wave, parlons un peu des héritiers. JKSN en fait partie, on peut même dire qu'il est un des plus marquants. Seulement une douzaine de clips sur sa chaîne Youtube pour le moment, mais il y en a déjà plusieurs qui dépassent le million de vues et c'est bien normal : le rappeur de Sevran Beaudottes nous propose du lourd à chaque sortie. Son domaine à lui, c'est la street. Pas trop de refrains chantés chez l'artiste du 93, on est plutôt sur du bon gros banger trap ou drill, mais sa manière de poser lui permet de ne pas être emprisonné dans l'une des deux cases. Car la New Wave, ça n'est pas qu'on niveau des instrus et des textes, ça se joue aussi dans la manière de poser. A ce jeu là, JKSN est un crack et on devrait le découvrir encore un peu plus dans les mois à venir.

La kadrilla

Probablement les artistes les moins connus de la liste, mais ça n'est pas pour ça qu'ils sont moins bons que les autres. La kadrilla est un duo qui nous vient de Rosny-sous-Bois (le 93, encore et toujours), composé de Jamso et La J. L'équipe a sorti deux projets en un peu moins de deux ans, un bon rythme pour des nouveaux venus, mais c'est surtout la qualité des titres qui interpellent, ainsi que la manière de se mettre en scène dans les clips. Leur manière de poser aussi, parfois un peu "off beat", fait clairement penser à certains rappeurs américains qui ont fait de ce décalage leur marque de fabrique. Avec "M.A.P.", sorti au début du mois de juin les deux rappeurs viennent de frapper fort, en livrant un projet sans compromis au niveau artistique dans lequel ils montrent tout ce qu'ils peuvent faire.

Zokush

Le département qui a été le plus à la pointe des innovations dans le rap, que ce soit dans le texte ou dans les instrus, sur ces dix dernières années, c'est clairement le 91. De PNL à Ninho en passant par Niska et plein d'autres, le 91 aura radicalement changé le game. Zokush, rappeur de Sainte-Geneviève-des-Bois, semble parti pour perpétuer la tradition. 3 albums en 3 ans pour le rookie, qui ne chôme pas et qui a même réussi à dépasser les 10 millions de vues sur Youtube pour plusieurs de ses clips. Le kickage, la mélo, Zokush sait tout faire, mais à sa manière. Ça fait plaisir de voir un rappeur FR qui sait faire des morceaux dansants sans ressortir les mêmes toplines que celles de Tiakola ou Chily.

Gapman

On s'attaque à du lourd avec Gapman, qui n'a pas volé sa place dans la liste des 11 rappeurs à suivre en 2024. Cependant, ne vous y trompez pas : ça n'est pas parce qu'il est dans la liste que c'est forcément un rookie ou un nouveau venu. Ça fait déjà 7 ans qu'il affûte ses armes, d'abord dans l'ombre, avant d'exploser un peu avec "Trapalot" puis de continuer à grimper les échelons petit à petit./ Désormais, il a trouvé son domaine d'expertise : la trap, mais pas n'importe laquelle. Une trap lêchée, travaillée, qui ne renie pas ses origines mais qui cherche vraiment à apporter quelque chose de nouveau, de plus moderne. Grâce à sa collaboration avec le producteur talentueux Binks Beatz, il a clairement franchi un cap et il faudra compter sur lui dans les années à venir, car c'est un artiste qui va certainement influencer l'évolution du rap en France.

KLM

On termine par un petit OVNI dans le paysage du rap français, en la personne de KLM. Rappeur du 19ème arrondissement de Paris, qui déborde de nouveaux talents (Nono La Grinta, La Mano 1.9, ...) en ce moment, il se démarque de la concurrence par son esthétique. Car oui, KLM est un rappeur masqué, mais pas comme les autres. Son masque a lui, il a des paillettes, ou plutôt des strass (peut-être même des diamants), et ça fait toute la diff. De plus, dans ses choix d'instru, l'artiste montre qu'il n'est pas comme les autres, ce qui se voit aussi dans sa manière de kicker. Membre de La Honda 19, il s'apprête à lâcher une grosse bombe dans le rap game avec un premier projet solo qui devrait sortir en début d'été. Si vous cherchez des drilleurs un peu différents, c'est du côté de KLM qu'il faut regarder !