Ty Dolla $ign se confie sur “Vultures 2”

Plus de quatre mois après la sortie de "Vultures 1", les fans attendent la suite. Originalement prévu pour le 3 mai, le deuxième volume du projet commun entre Kanye West et Ty Dolla $ign se fait désirer. Dans une récente interview pour Billboard, Ty se confie justement au sujet d’un des albums les plus attendus de cette année.

"Ye est le meilleur de cette génération, explique Ty Dolla $ign pour Billboard. C’est l’une des meilleures personnes que je n’ai jamais rencontrées". Car ses deux artistes que tout opposent sont pourtant à l’origine d’une sortie phare de l’année 2024 : "Vultures". Avec ce projet en commun, c’est l’explosion pour les rappeurs. Mais alors que le projet doit paraître en trois parties, l’emploi du temps donné n’a pas été respecté. Conséquences ? Les fans attendent avec impatience la sortie de "Vultures 2", qui devait, à l’origine, paraître le 3 mai dernier. Le 7 mai dernier déjà, Ty Dolla $ign déclarait que le projet était "pour bientôt". Pour autant, toujours aucun signe de la deuxième partie pour l’instant. "Nous avons toutes les chansons", avoue-t-il. Kanye West et Ty ne se posent qu'une seule question à présent : "Comment pouvons-nous devenir plus grands que le premier album ?"

"Certaines personnes s’attendront probablement à ce que vous fassiez exactement le même son, poursuit Ty Dolla $ign. Mais ce son est déjà sorti". Avec l’envie d’expérimenter, de faire mieux et différemment, les deux rappeurs préfèrent prendre le temps. Mais des rumeurs tournent depuis plusieurs mois, notamment sur la parution de "Vultures 2" sur les plateformes de streaming. En mars, Ye évoquait l’idée de vendre directement l’album sur son site, sans passer par les plateformes de streaming. "Pourquoi pas ?", répond alors Ty Dolla $ign, qui ne dévoile toujours pas de date pour ce mystérieux projet.