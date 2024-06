XXL dévoile la liste des Freshman 2024

Ce n'est pas un gage de réussite future mais clairement c'est un gage de qualité. C'est comme si les artistes recevaient un tampon "A suivre de très près". XXL vient de dévoiler la classe 2024 de ses Freshman et il y a déjà des rappeurs que l'on connaît dans l'Hexagone et d'autres qu'on a très très envie de découvrir.

La liste des "rookies 2024" comprend ainsi les noms de BigXthaPlug, That Mexican OT, Lay Bankz, BossMan Dlow, Rich Amiri, ScarLip, Hunxho, 4batz, Maiya The Don, Cash Cobain et Skilla Baby.

🎉 THE FRESHMAN CLASS IS HERE 🎉



Meet the 2024 XXL Freshman Class🌟



XXL écrit comment la rédaction a fait son choix :

"Chaque année, des rappeurs de tous les horizons du hip-hop se disputent une place dans le game alors que seuls quelques privilégiés obtiennent la gloire. Les réunions cette année ont porté sur 53 espoirs du rap et nous avons eu des discussions sur leur musique, nous avons écouté leurs chansons inédites, nous avons examiné des projets de tournée et l'apprentissage de leurs objectifs. Gardant tout cela à l’esprit, et de nombreux autres facteurs qui entrent en jeu, nous avons dû prendre des décisions difficiles alors que la rédaction délibérait sur les artistes qui rejoindraient les 171 autres anciens freshman qui ont été intronisés depuis 2007."

Evidemment, c'est une liste qui peut prêter à débat, et il y en aura, mais il est rare que les artistes qui y figurent ne fasse pas carrière. Pour mémoire, J. Cole y figurait en 2010, Plie et Bossie Badazz en 2007 mais elle a aussi accueilli Kendrick Lamar, Mac Miller, Lil Uzi Vert, Chance The Rapper, Schoolboy Q, XXXTentacion, 21 Savage, Ab-Soul, Action Bronson, Dababy et tellement d'autres !