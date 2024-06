Rohff donne son top 3 des rappeurs français

En général, ce type de classement est plutôt l'apanage du rap américain qui aime bien faire des tops des rappeurs de l'histoire notamment ou des variantes comme les meilleurs rappeurs de trap. Alors qu'il est en pleine promotion de "Fitna" son prochain album, Rohff s'est plus ou moins plié à l'exercice en parlant de son feat avec Lino et Le Rat Luciano que l'on retrouvera sur ce projet, "Légitime".

"Hâte que vous écoutiez #légitime. Ce feat avec Lino & Le Rat Luciano est celui que je tenais absolument à faire avant de tout arrêter un jour. Pourquoi ? Parce que ces deux rappeurs sont rapologiquement et potentiellement mes vrais rivaux ! S'il y a une compétition entre nous, c'est à la loyale parce que le rap est un art qu'on aime et qu'on respecte vraiment. C'est mon top 3 du rap français toutes générations confondues [...] Ces messieurs n'ont peut-être pas sorti autant d'albums que moi mais le rap français leur doit tout même s'ils n'attendent rien ! Ils ont pavé le chemin pour les nouvelles générations. Je suis très fier d'avoir pu les réunir pour former ce trio magique et historique !"