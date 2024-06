Aya Nakamura : ses 5 titres cultes

Elle a enchaîné les hits tout au long de sa carrière.

Aya Nakamura naît en 1995 à Bamako au Mali. Ayant grandi dans une famille de griots, elle se passionne très rapidement pour la musique. Dès 2014, après avoir dévoilé plusieurs chansons remarquées sur les réseaux sociaux, elle est sollicitée par plusieurs rappeurs, notamment dans les morceaux "Love d'un voyou" avec Fababy et "Super Héros" avec Gradur. C'est là que tout débute pour Aya, qui devient alors une star des réseaux. Cette petite notoriété lui permet de décrocher un contrat en 2015 avec Parlophone, label du groupe Warner Music France. En 2017, tout se confirme avec le succès de son premier album "Journal Intime" et des singles "Comportement" et "Oumou Sangaré". Depuis, la "Reine de France" est devenue une star internationale, écoutée par les plus grandes chanteuses de l'industrie, telles qu'Alicia Keys ou Rihanna. Parmi tous ses hits, il y en a 5 qui ont particulièrement marqué la carrière de celle qui est aujourd'hui la chanteuse française la plus streamée dans le monde.

"Love d’un voyou"

En 2015, Aya n'est pas encore la star interplanétaire qu'elle est aujourd'hui. Pourtant, à l'époque, ce morceau devenu disque d'or la propulse déjà parmi les plus grands, la destinant déjà à une très belle carrière. Dévoilé sur l'album "Ange et Démon" de Fababy, le titre connaît rapidement un grand succès, se classant à la 9ème place du classement français.

"Comportement"

Issu de son premier album "Journal Intime", "Comportement" est l'un des premiers singles d'Aya. Devenu disque de diamant par la suite, ce morceau dévoile pour la première fois la Aya que l'on connaît aujourd'hui et que l'on aime tant : une femme charismatique et sûre d'elle.

"Djadja"

C'est probablement le morceau le plus connu de toute sa carrière. Dès sa sortie, "Djadja" fait complètement décoller la carrière d'Aya. Écouté par Rihanna, Neymar et Madonna, ce titre incontournable renforce le statut international de l'interprète de "Jolie Nana". Le clip comptabilise d'ailleurs aujourd'hui pas moins de 966 millions de vues sur YouTube. Quelle reine.

"40%"

Issu de son second album "Nakamura", "40%" est le cinquième single d'Aya à dominer le top 5 en France. Il est d'ailleurs certifié disque de diamant peu de temps après sa sortie.

"Pookie"

Dévoilé en 2018, "Pookie" solidifie une fois de plus la notoriété d'Aya. Dès sa sortie, le titre connaît un succès spectaculaire et a même le droit à deux remix : un avec le rappeur italien Capo Plaza et un avec le rappeur américain Lil Pump, qui comptabilisent respectivement 75 et 23 millions de streams dans le monde sur Spotify. Quelques mois après sa sortie seulement, le clip atteint les 100 millions de vues sur YouTube. Un chiffre qui s'est rapidement amplifié car la vidéo compte aujourd'hui pas moins de 358 millions de vues. Des chiffres dont très peu d'artistes peuvent se vanter et qui révèlent une fois de plus le succès incontesté de celle qui a rempli 3 Bercy en 15 minutes.